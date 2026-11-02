Papst begibt sich auf bisher längste Auslandsreise

Treffen mit Trump-Freund

Am 8. November geht es weiter nach Argentinien, wo Leo XIV. auch den ultra-liberalen Präsidenten Javier Milei treffen wird. Mit Spannung wird zu beobachten sein, wie sich Leo XIV. zum Trump-Freund Milei und dessen Ideen verhält. Der Papst aus Chicago beruft sich auffallend oft auf die in Teilen marktkritische katholische Soziallehre – so wie es auch Argentiniens Bischöfe tun, wenn sie Mileis ultra-liberale Wirtschaftspolitik kritisieren. Daneben wird aber auch das Erbe des verstorbenen Papstes Franziskus (2013-2025) in Argentinien immer wieder eine Rolle spielen. Franziskus selbst hat sein Heimatland als Papst nie bereist. Leo XIV. besucht mehrere Orte, die mit der Biografie seines Vorgängers eng verknüpft sind: Dazu gehört dessen langjährige Bischofsstadt Buenos Aires ebenso wie die „Nummer zwei“ unter Argentiniens Städten, die intellektuelle Hochburg Córdoba.