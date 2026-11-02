Vater fand kleine Nägel in Halloween-Süßigkeiten

Eine Entdeckung wie aus einer Gruselgeschichte musste ein Vater in Linz-Oed machen. Voller Schreck stellte er fest, dass in Schokoriegeln und Kauzuckerl, die seine Kinder eingesammelt hatten, kleine Nägel steckten. Die spitzen Metallteile sah man von außen nicht. Die Polizei bittet um große Vorsicht und ermittelt.
Wer macht so etwas? Ein 28-jähriger Vater aus Linz sah am Sonntagabend die Süßigkeiten durch, die seine Kleinen zu Halloween am Vorabend in Linz-Oed eingesammelt hatten. Er sollte mit seinem Riecher Recht behalten: In diversen Schokoriegeln und Kaubonbons fand er Nägel vor.
Vorsicht in Linz-Oed!
Die spitzen Metallteile hatten eine Länge von etwa einem Zentimeter, waren von außen teilweise nicht erkennbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Bereich Linz-Oed gesammelt wurden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.