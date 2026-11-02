Vater fand kleine Nägel in Halloween-Süßigkeiten

Eine Entdeckung wie aus einer Gruselgeschichte musste ein Vater in Linz-Oed machen. Voller Schreck stellte er fest, dass in Schokoriegeln und Kauzuckerl, die seine Kinder eingesammelt hatten, kleine Nägel steckten. Die spitzen Metallteile sah man von außen nicht. Die Polizei bittet um große Vorsicht und ermittelt.