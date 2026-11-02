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Schock in Linz-Oed

Vater fand kleine Nägel in Halloween-Süßigkeiten

Oberösterreich
02.11.2026 08:35
Die Süßigkeiten waren mit kleinen Nägeln präpariert, die von außen nicht zu sehen waren.
Die Süßigkeiten waren mit kleinen Nägeln präpariert, die von außen nicht zu sehen waren.(Bild: zulfiska - stock.adobe.com)
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Von Krone Oberösterreich

Eine Entdeckung wie aus einer Gruselgeschichte musste ein Vater in Linz-Oed machen. Voller Schreck stellte er fest, dass in Schokoriegeln und Kauzuckerl, die seine Kinder eingesammelt hatten, kleine Nägel steckten. Die spitzen Metallteile sah man von außen nicht. Die Polizei bittet um große Vorsicht und ermittelt.

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Wer macht so etwas? Ein 28-jähriger Vater aus Linz sah am Sonntagabend die Süßigkeiten durch, die seine Kleinen zu Halloween am Vorabend in Linz-Oed eingesammelt hatten. Er sollte mit seinem Riecher Recht behalten: In diversen Schokoriegeln und Kaubonbons fand er Nägel vor.

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Vorsicht in Linz-Oed!
Die spitzen Metallteile hatten eine Länge von etwa einem Zentimeter, waren von außen teilweise nicht erkennbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Bereich Linz-Oed gesammelt wurden.

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