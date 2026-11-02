Letzte VIP-Tickets für Krankl-Konzert gewinnen

Mit Klaus Augenthaler hat sich eine echte Fußball-Legende angesagt! Der langjährige Bayern-München-Star und Weltmeister von 1990 wird dabei seinen exklusiven Weltmeister-Wein präsentieren. Damit ist ein Abend mit Musik, Fußballgeschichten, prominenten Gästen und bester Unterhaltung garantiert. Eines steht schon jetzt fest: Diese Goleador-Show verspricht ein ganz besonderes Highlight zu werden!