Letzte VIP-Tickets für Krankl-Konzert gewinnen

Fußball-Prominenz beim großen Charity-Abend in Innsbruck! Die bereits ausverkaufte Licht-ins-Dunkel-Gala mit der Wiener Kultband Monti Beton und Österreichs singendem Goleador Hans Krankl alias Johann K. am 5. November in Josef Nockers Kulinariktreff, dem Ristorante Garda, bekommt prominenten Zuwachs.
Mit Klaus Augenthaler hat sich eine echte Fußball-Legende angesagt! Der langjährige Bayern-München-Star und Weltmeister von 1990 wird dabei seinen exklusiven Weltmeister-Wein präsentieren. Damit ist ein Abend mit Musik, Fußballgeschichten, prominenten Gästen und bester Unterhaltung garantiert. Eines steht schon jetzt fest: Diese Goleador-Show verspricht ein ganz besonderes Highlight zu werden!
E-Mail unter dem Kennwort „Monti Beton und Johann K.“ an gewinntirol@krone.at schicken. Der Einsendeschluss ist Dienstag, 3. November, um 12 Uhr. Unbedingt vollen Namen und Telefonnummer angeben!
Doch damit nicht genug: Obwohl das Konzert bereits restlos ausverkauft ist, kann die „Krone“ dank Ralph „The Voice“ Schader, der durch den Abend führen wird, zwei Lesern noch zwei VIP-Tickets zur Verfügung stellen.
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