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Letzte VIP-Tickets für Krankl-Konzert gewinnen

Fußball National
02.11.2026 07:56
Gute Freunde treffen sich in Innsbruck: Klaus Augenthaler (li.) wird zum Konzert von Hans Krankl ...
Gute Freunde treffen sich in Innsbruck: Klaus Augenthaler (li.) wird zum Konzert von Hans Krankl (re.) nach Innsbruck kommen. Ralph „The Voice“ Schader führt durchs Programm.(Bild: SUE)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Fußball-Prominenz beim großen Charity-Abend in Innsbruck! Die bereits ausverkaufte Licht-ins-Dunkel-Gala mit der Wiener Kultband Monti Beton und Österreichs singendem Goleador Hans Krankl alias Johann K. am 5. November in Josef Nockers Kulinariktreff, dem Ristorante Garda, bekommt prominenten Zuwachs. 

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Mit Klaus Augenthaler hat sich eine echte Fußball-Legende angesagt! Der langjährige Bayern-München-Star und Weltmeister von 1990 wird dabei seinen exklusiven Weltmeister-Wein präsentieren. Damit ist ein Abend mit Musik, Fußballgeschichten, prominenten Gästen und bester Unterhaltung garantiert. Eines steht schon jetzt fest: Diese Goleador-Show verspricht ein ganz besonderes Highlight zu werden!

So können Sie gewinnen:

E-Mail unter dem Kennwort „Monti Beton und Johann K.“ an gewinntirol@krone.at schicken. Der Einsendeschluss ist Dienstag, 3. November, um 12 Uhr. Unbedingt vollen Namen und Telefonnummer angeben!

Doch damit nicht genug: Obwohl das Konzert bereits restlos ausverkauft ist, kann die „Krone“ dank Ralph „The Voice“ Schader, der durch den Abend führen wird, zwei Lesern noch zwei VIP-Tickets zur Verfügung stellen.

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