82-Jährige von Alkolenker erfasst und getötet

Eine 82-Jährige wollte am Sonntagabend bei St. Pantaleon (OÖ) eine Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Ein Alkotest mit dem 46-Jährigen ergab 1,32 Promille. Er musste seinen Schein abgeben und wird mehrfach angezeigt.
Am Sonntagabend forderte ein Verkehrsunfall eines Alkolenkers im Innviertel ein Menschenleben. Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war in Wildshut gegen 17.50 Uhr mit seinem Pkw auf der L501 in Fahrtrichtung Ostermiething unterwegs, als eine Fußgängerin (82) die Fahrbahn überquerte.
Lenker stark betrunken
Offenbar bemerkte der 46-Jährige die Dame nicht, und erfasste die 82-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau frontal mit seinem Pkw. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen durch die Rettung und den Notarzt verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Ein mit dem 46-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird mehrfach angezeigt.
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