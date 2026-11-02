82-Jährige von Alkolenker erfasst und getötet

Lenker stark betrunken

Offenbar bemerkte der 46-Jährige die Dame nicht, und erfasste die 82-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau frontal mit seinem Pkw. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen durch die Rettung und den Notarzt verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Ein mit dem 46-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird mehrfach angezeigt.