Offener Streit bei Demokraten gefährdet Wahlsieg

US-Datenguru Nate Silver hält es zwar für möglich, aber unwahrscheinlich, dass die überraschende Wende so kurz vor der Wahl noch viele beeinflussen wird (siehe X-Post oben). Abdul El-Sayed führt in Umfragen leicht, viele Bürger in Michigan haben ihre Stimme zudem bereits per Briefwahl abgegeben. Silver hält es sogar für möglich, dass der demokratische Kandidat nun bei noch Unentschlossenen Boden gut machen kann.