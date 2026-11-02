Zuckersüßes Foto von Louis sorgt für Begeisterung

„Danke, dass ihr dieses Bild teilt“

Dass das bislang ungesehene Foto von Louis bei den Followern von Kate und William mit Begeisterung aufgenommen wurde, versteht sich fast von selbst. „So süß! Was für ein Rückblick auf Halloween“, freute sich ein Royal-Fan – und fügte hinzu: „Ich hoffe, die Kinder genießen die Feiertage so sehr wie möglich, bevor sie wieder zur Schule gehen. Bewahrt ein paar Süßigkeiten für euch selbst, Kate und William.“