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Halloween-Überraschung

Zuckersüßes Foto von Louis sorgt für Begeisterung

Royals
02.11.2026 08:17
Prinzessin Kate und Prinz William überraschten ihre Instagram-Anhänger mit diesem zuckersüßen ...
Prinzessin Kate und Prinz William überraschten ihre Instagram-Anhänger mit diesem zuckersüßen Schnappschuss von Prinz Louis.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/princeandprincessofwales)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Prinzessin Kate und Prinz William haben am Wochenende für eine zuckersüße Halloween-Überraschung gesorgt. Das britische Thronfolgerpaar öffnete zum Grusel-Fest ihr Fotoalbum und teilte einen Schnappschuss ihres Nesthäkchens Louis, den sie bislang unter Verschluss gehalten hatten.

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Dass Halloween nicht nur gruselig, sondern auch einfach nur herzig sein kann, das bewies Kate am Wochenende. Die Prinzessin von Wales und ihr Ehemann William teilten mit ihren Anhängern auf Instagram nämlich einen Schnappschuss, der diesen wohl Herzchen in die Augen zauberte.

Foto knipste Kate selbst
„Happy Halloween!“, schrieb das britische Thronfolgerpaar und postete dazu ein Foto, das Prinz Louis im Alter von einem Jahr zeigt. Der Mini-Prinz, der mittlerweile schon acht Jahre alt ist, trägt auf dem Foto rote Gummistiefel und eine blaue Regenjacke, während er sich zu einem großen Kürbis herunterbeugt. 

Dieses Throwback-Foto von Prinz Louis sorgte am Wochenende für jede Menge Begeisterung:

Wie Kate und William zu dem niedlichen Schnappschuss schrieben, knipste die Aufnahme einst die Prinzessin von Wales selbst. Es handelt sich bei diesem Foto von Louis also um eine Aufnahme, die aus dem persönlichen Fotoalbum der Familie stammt. 

„Danke, dass ihr dieses Bild teilt“
Dass das bislang ungesehene Foto von Louis bei den Followern von Kate und William mit Begeisterung aufgenommen wurde, versteht sich fast von selbst. „So süß! Was für ein Rückblick auf Halloween“, freute sich ein Royal-Fan – und fügte hinzu: „Ich hoffe, die Kinder genießen die Feiertage so sehr wie möglich, bevor sie wieder zur Schule gehen. Bewahrt ein paar Süßigkeiten für euch selbst, Kate und William.“

„Das ist so ein entzückendes Foto – eine wunderbare Erinnerung, die man in Ehren halten sollte“, schrieb ein anderer. „Danke, dass ihr dieses Bild eures süßen kleinen Kürbis teilt“, freute sich noch einer und einer stellte fest: „Bis heute ist Prinz Louis immer noch süß.“ 

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Prinzessin Kate und Prinz William haben drei Kinder: Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Das Nesthäkchen der Familie haben die Royal-Fans aber besonders ins Herz geschlossen – nicht zuletzt deshalb, weil Louis bei öffentlichen Auftritten mit seinen Spompanadeln immer wieder für Schmunzeln sorgt.

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