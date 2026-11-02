„Ich verurteile die Tat, aber nicht den Menschen“

Dominik Pröm begleitet straffällig gewordene Menschen zurück in ein geregeltes Leben. Der 33-jährige ehrenamtliche Bewährungshelfer weiß, warum es sich lohnt, Menschen nicht auf ihre Fehler zu reduzieren.
„Jeder Mensch verdient eine zweite Chance!“ Für Dominik Pröm ist dieser Satz nicht nur eine Floskel: Es ist die Überzeugung, die ihn seit sechs Jahren als ehrenamtlicher Bewährungshelfer bei „NEUSTART“ begleitet. „Ich glaube, als Gesellschaft haben wir mehr davon, wenn Menschen diesen Weg schaffen, als wenn wir sie ein Leben lang auf ihre Vergangenheit reduzieren“, sagt der 33-Jährige. Entscheidend sei dabei, dass jemand bereit ist, an sich zu arbeiten und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Das bedeute aber keineswegs, eine Straftat gutzuheißen oder zu vergessen, was vorgefallen ist.
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