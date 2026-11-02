Alkolenker (41) ergriff nach Crash die Flucht

Kuriose Szenen spielten sich am Sonntagabend bei einem Unfall in Itter (Bezirk Kitzbühel) ab! Nach einer Kollision zweier Fahrzeuge, machte sich einer der Unfalllenker (41) aus dem Staub. Die Polizei konnte ihn jedoch wenig später aufspüren.
Gegen 18.30 Uhr waren am Sonntag ein 41-jähriger Syrer und ein 44-jähriger Kroate auf der Loferer Straße in Itter unterwegs. Der Kroate wollte mit seinem Auto von einer Kreuzung nach links auf die Straße einfahren.
Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeuge. Beide Lenker wurden erheblich verletzt. Der Syrer bekam wohl Panik und floh vom Unfallort, wie die Polizei berichtet: „Der Syrer entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort und konnte wenig später an seiner Arbeitsadresse ausgeforscht werden.“
Lenker war alkoholisiert
Wie die Polizei dann feststellen konnte, war der 41-Jährige leicht alkoholisiert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme nur wechselseitig befahrbar.
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