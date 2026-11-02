„Flucht“ von Russell: Mercedes kassiert Strafe

Wieder einmal ein Rennen zum Vergessen! George Russell, im Qualifying nur knapp hinter Lewis Hamilton Zweiter, konnte am Sonntag in Mexiko nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen. Der Engländer musste nach Problemen (Defekt) am Start an der Box zehn zusätzliche Sekunden absitzen, weil er Red-Bull-Pilot Isack Hadjar umgedreht hatte.