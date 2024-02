Wie die KI-Apokalypse abgewendet werden soll

Rechenleistung ist für die Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) von entscheidender Bedeutung. Daher haben Regierungen und Unternehmen damit begonnen, sie als Mittel zur Steuerung der KI zu nutzen. Regierungen investieren beispielsweise in inländische Rechenkapazitäten, kontrollieren den Fluss von Rechenleistung in konkurrierende Länder und subventionieren den Zugang zu Computern in bestimmten Sektoren.