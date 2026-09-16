Schlappe für Trump: Senat blockiert Krypto-Gesetz

US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner haben im Kongress eine empfindliche Niederlage erlitten. Der US-Senat blockierte am Dienstag ein umfassendes Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen. Das als „Clarity Act“ bekannte Vorhaben liegt damit faktisch auf Eis. Für die Republikaner, die das Gesetz seit Monaten vorangetrieben hatten, ist dies ein schwerer Rückschlag.