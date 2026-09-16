Radfahrer stirbt nach Kollision mit einem Hirsch

Schock für eine vorbeikommende Autofahrerin am Dienstagabend: Die Frau hatte einen schwer verletzten 36-jährigen Mann kurz nach 20 Uhr nahe der Mautstelle Nord auf der Rossfeld-Panoramastraße liegend gefunden. Laut Bayrischem Roten Kreuz sei dieser nach einem Zusammenprall mit einem Hirsch gestürzt, woraufhin sein Rad zerbrach und er so schwer verletzt wurde, dass ihn Ersthelfer und Einsatzkräfte nicht mehr reanimieren konnten. Trotz aller Rettungsversuche verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Dort wurden Spuren gefunden, die laut Polizei auf einen Zusammenstoß mit dem Rotwild schließen lassen.