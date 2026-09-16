Radfahrer stirbt nach Kollision mit einem Hirsch

Tragischer Unfall eines Elsbetheners im angrenzenden Bayern: Auf der Rossfeldpanoramastraße nahe der österreichischen Grenze in Bayern ist am Dienstagabend ein Radfahrer (36) aus dem Salzburger Flachgau tödlich verunglückt ...
Schock für eine vorbeikommende Autofahrerin am Dienstagabend: Die Frau hatte einen schwer verletzten 36-jährigen Mann kurz nach 20 Uhr nahe der Mautstelle Nord auf der Rossfeld-Panoramastraße liegend gefunden. Laut Bayrischem Roten Kreuz sei dieser nach einem Zusammenprall mit einem Hirsch gestürzt, woraufhin sein Rad zerbrach und er so schwer verletzt wurde, dass ihn Ersthelfer und Einsatzkräfte nicht mehr reanimieren konnten. Trotz aller Rettungsversuche verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Dort wurden Spuren gefunden, die laut Polizei auf einen Zusammenstoß mit dem Rotwild schließen lassen.
Bislang keine Unfallzeugen
Wie die Polizeiinspektion Berchtesgaden in einer Aussendung mitteilte, konnten für den Unfall noch keine Zeugen ermittelt werden. Darum könnten nur Vermutungen zur Unfallursache gegeben werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen gehen die Ermittler aber davon aus, dass der Mann bergab gefahren ist.
Das Rotwild konnte trotz einer Suche mit einem Jäger bisher nicht aufgefunden werden. Zur genaueren Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.