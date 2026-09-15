Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jeder Dritte betroffen

Hass und Hetze im Internet nehmen weiter zu

Web
15.09.2026 12:17
Am häufigsten richtet sich der Hass gegen politische oder gesellschaftliche Ansichten.
Am häufigsten richtet sich der Hass gegen politische oder gesellschaftliche Ansichten.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hass und Hetze im Internet nehmen in Österreich spürbar zu. Laut einer am Dienstag präsentierten Studie der Statistik Austria gaben 37 Prozent der Befragten im Jahr 2025 an, in den vergangenen drei Monaten mit Hass im Netz konfrontiert worden zu sein. 2023 lag der Wert noch bei 31 Prozent.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am häufigsten richten sich die Beiträge gegen politische oder gesellschaftliche Ansichten (32 Prozent), Religion oder Weltanschauung (26 Prozent) oder ethnische Zugehörigkeit (25 Prozent). Knapp ein Viertel der Bevölkerung nahm laut Befragung feindselige oder erniedrigende Äußerungen aufgrund sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität wahr (24 Prozent). 20 Prozent beobachteten Angriffe aufgrund des Geschlechts, 17 aufgrund körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen.

Österreich unter EU-Schnitt
Die Wahrnehmung von Hass im Netz lag 2025 in Österreich unter dem Durchschnitt der EU-27 (40 Prozent). Die höchsten Anteile an Personen, die Hassrede im Internet beobachten, verzeichneten Irland (66 Prozent), Ungarn und Finnland (je 56 Prozent). Die niedrigsten Werte wiesen Griechenland (26 Prozent), Lettland (28 Prozent) sowie Litauen und Bulgarien mit jeweils 30 Prozent auf. Auch EU-weit nahm die Wahrnehmung von Hassrede im Vergleich zu 2023 zu: Der Anteil stieg von 34 auf 40.

Das Balkendiagramm zeigt den Anteil wahrgenommener Hass-Inhalte im Netz nach Themenbereichen. Gesellschaftliche oder politische Ansichten werden am häufigsten genannt mit 32 %, gefolgt von Religion oder Weltanschauung mit 26 %. Körperliche oder psychische Beeinträchtigung wird mit 17 % am seltensten genannt. Quelle: Statistik Austria.

Hälfte der Schüler und Schülerinnen betroffen
„Überdurchschnittlich häufig kamen vor allem jüngere, gut ausgebildete Menschen sowie aktive Social-Media-Nutzer im Netz mit Hass in Berührung“, fasst Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, in einer Aussendung zusammen. Jeweils 51 Prozent der 16- bis 24-Jährigen sowie der 25-bis 34-Jährigen gaben an, entsprechenden Inhalten begegnet zu sein. Bei den 35- bis 44-Jährigen lag der Anteil bei 40, bei den 65- bis 74-Jährigen mit 20 Prozent deutlich darunter.

Auch nach Bildungsniveau zeigen sich deutliche Unterschiede. Während ein Viertel der Personen mit Pflichtschulabschluss auf feindselige oder erniedrigende Inhalte stießen, waren es unter Personen mit Hochschulabschluss 53 Prozent. Besonders häufig berichteten Schüler und Studierende mit 55 Prozent von solchen Inhalten.

Eine zentrale Rolle spielten dabei soziale Netzwerke: 68 Prozent der Bevölkerung nutzten in den drei Monaten vor der Befragung soziale Medien. Unter diesen gaben 45 Prozent an, feindselige oder erniedrigende Inhalte im Internet wahrgenommen zu haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
15.09.2026 12:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Smart-TV-Besitzer werden beim Fernsehen beobachtet – besonders dreist geht dabei der ...
Krone Plus Logo
Bei LG gar im Standby
So verhindern Sie, dass Ihr Smart-TV Sie belauscht
Krone Plus Logo
Billiger als bei Apple
Falt-iPhone Duo: Das sind seine schärfsten Rivalen
Von Fans mit Spannung erwartet: Ein Remake des N64-Klassikers „The Legend of Zelda: Ocarina of ...
Film, Konzerte, Games
40 Jahre „Zelda“: Neuheiten-Feuerwerk bei Nintendo
Krone Plus Logo
Umstrittener IFA-Trend
Bildschirm, Speaker, Kamera: Die KI-Brillen kommen
Saubermacher-Vorstandsvorsitzender Andreas Opelt (l.) und Anlagenleiter Hanspeter Plazovnik (r.) ...
Krone Plus Logo
Risiko Akku-Recycling
„Vor einer Stunde war wieder die Feuerwehr da“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
124.600 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
111.739 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
97.747 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1302 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1028 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
842 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Mehr Web
Jeder Dritte betroffen
Hass und Hetze im Internet nehmen weiter zu
Milliarden-Spende
Gates-Stiftung will KI-Zugang für Arme fördern
Krone Plus Logo
Kann viele treffen
Teure Klage wegen Symbolbild auf Facebook-Seite
Gegen Regulierung
Trump ortet „kranke Verschwörung“ gegen KI
Überraschende Wendung
Musk lässt Wettbewerbsklage gegen Apple fallen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf