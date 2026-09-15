Hass und Hetze im Internet nehmen weiter zu

Hälfte der Schüler und Schülerinnen betroffen

„Überdurchschnittlich häufig kamen vor allem jüngere, gut ausgebildete Menschen sowie aktive Social-Media-Nutzer im Netz mit Hass in Berührung“, fasst Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, in einer Aussendung zusammen. Jeweils 51 Prozent der 16- bis 24-Jährigen sowie der 25-bis 34-Jährigen gaben an, entsprechenden Inhalten begegnet zu sein. Bei den 35- bis 44-Jährigen lag der Anteil bei 40, bei den 65- bis 74-Jährigen mit 20 Prozent deutlich darunter.