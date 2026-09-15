Mehr als 100.000 Menschen in Japan älter als 100

Im Juni veröffentlichte Daten zeigen, dass die Geburtenrate in Japan im vergangenen Jahr erneut auf ein Rekordtief fiel. Dies verdeutlichte einmal mehr die demografische Krise, in der sich die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt befindet. Die Überalterung der Gesellschaft führt bereits zu einem Mangel an Arbeitskräften und treibt die Sozialausgaben in die Höhe, während die Steuereinnahmen sinken.