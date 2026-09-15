90 Prozent Frauen
Mehr als 100.000 Menschen in Japan älter als 100
In Japan gibt es mehr als 100.000 Menschen im Alter von 100 Jahren oder älter – so viele wie nie! Das Durchschnittsalter der japanischen Gesamtbevölkerung beträgt 49,9 Jahre, 29 Prozent sind älter als 65. Die Geburtenrate hingegen liegt auf einem Rekordtief.
Die neueste Regierungsstudie, die am Dienstag im Vorfeld des Tages für den Respekt vor dem Alter veröffentlicht wurde, listet 107.677 Menschen in dieser Altersgruppe auf. Etwa 90 Prozent davon seien Frauen, teilte das japanische Gesundheitsministerium mit.
Kontinuierlicher Anstieg
Die Zahl der Hundertjährigen ist demnach im 56. Jahr in Folge gestiegen. Zum Vergleich: Als die Erfassung im Jahr 1963 begann, gab es landesweit gerade einmal 153 Menschen in dieser Altersgruppe. Im Jahr 2026 überstieg die Zahl der Menschen erstmals seit Beginn der Datenerfassung die 100.000-Marke.
Gesellschaftlicher Druck
Da inzwischen mehr als 29 Prozent der japanischen Gesamtbevölkerung 65 Jahre oder älter sind, geraten die Sozial-, Renten- und Gesundheitssysteme des Landes massiv unter Druck, während gleichzeitig die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpft.
Im Juni veröffentlichte Daten zeigen, dass die Geburtenrate in Japan im vergangenen Jahr erneut auf ein Rekordtief fiel. Dies verdeutlichte einmal mehr die demografische Krise, in der sich die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt befindet. Die Überalterung der Gesellschaft führt bereits zu einem Mangel an Arbeitskräften und treibt die Sozialausgaben in die Höhe, während die Steuereinnahmen sinken.
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