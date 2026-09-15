Verletzung zwingt ÖSV-Ass mit 32 zum Karriereende

„Danke Skisport! Du hast mich geprägt, gefordert und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Heute endet ein ganz besonderes Kapitel. Es war eine lange Reise voller unvergesslicher Momente, großer Erfolge und heftiger Rückschläge. Mehr als einmal habe ich alles für ein Comeback gegeben. Heute weiß ich: Es ging nie nur um Siege und Platzierungen, sondern um den Weg dorthin“, erklärte Krenn am Dienstag auf Instagram.