„So einen guten Saisonstart hatten wir noch nie“

In der 1. Gebietsliga West stand an diesem Samstag das Spitzenspiel um die Tabellenführung auf dem Programm. Oetz/Sautens drehte dabei einen 0:2-Rückstand und konnte sein Glück kaum fassen. Am Ende durften sich die Ötztaler über die Tabellenführung freuen – und diese wurde ordentlich gefeiert.
Mit so einer Ausgangslage hatte Oetz/Sautens-Trainer Roland Waldhart nicht gerechnet: „Ich bin jetzt seit sechs Jahren hier, aber so einen Saisonstart hatten wir noch nie“, war Waldhart aus dem Häuschen.
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