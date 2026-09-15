„So einen guten Saisonstart hatten wir noch nie“

In der 1. Gebietsliga West stand an diesem Samstag das Spitzenspiel um die Tabellenführung auf dem Programm. Oetz/Sautens drehte dabei einen 0:2-Rückstand und konnte sein Glück kaum fassen. Am Ende durften sich die Ötztaler über die Tabellenführung freuen – und diese wurde ordentlich gefeiert.