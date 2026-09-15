Fluchtauto nach Raub im Weinviertel gestoppt

Frauen gestehen Beteiligung teilweise

Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die beiden 20-Jährigen teilweise geständig. Sie sollen bei dem Überfall als Fluchtfahrerin beziehungsweise Aufpasserin fungiert haben. Nach Abschluss der Ermittlungen werden sie bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. Der 13- und der 14-Jährige sind nach tschechischem Recht noch nicht strafmündig. Die Strafmündigkeit beginnt dort erst mit 15 Jahren.