Ist weniger Digitalisierung in Schulen richtig?

Ihre Meinung zählt!

Wo sehen Sie die größten Vor- und Nachteile von Tablets und digitalen Geräten im Schulalltag? Welche Bedeutung haben Handschrift, Lesen und klassische Unterrichtsmethoden für den Lernerfolg von Kindern? Wie kann moderner Unterricht aussehen, ohne dass grundlegende Fähigkeiten wie Handschrift und Leseverständnis verloren gehen?