Ist weniger Digitalisierung in Schulen richtig?

Nachdem in den letzten Jahren der Umgang mit Tablets und Co verstärkt gelehrt wurde, soll künftig wieder ein größerer Fokus auf die Handschrift und Lesekenntnisse gesetzt werden. Unsere Frage des Tages vom 15. September lautet: „Weniger Digitalisierung in den Schulen: Finden Sie das richtig?“
Ihre Meinung zählt!
Wo sehen Sie die größten Vor- und Nachteile von Tablets und digitalen Geräten im Schulalltag? Welche Bedeutung haben Handschrift, Lesen und klassische Unterrichtsmethoden für den Lernerfolg von Kindern? Wie kann moderner Unterricht aussehen, ohne dass grundlegende Fähigkeiten wie Handschrift und Leseverständnis verloren gehen?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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