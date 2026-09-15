Verstoßener NEOS-Gründer sitzt nun bei den Blauen

Fraktionslose Abgeordnete haben weniger Rechte im Parlament

Fraktionslose Abgeordnete (auch „wilde“ Abgeordnete genannt) besitzen im Parlament grundsätzlich weniger Rechte als Fraktions- oder Klubmitglieder, da viele parlamentarische Abläufe auf die Arbeit in organisierten Gruppen ausgelegt sind. Pro Debatte haben sie meist nur eine kurze Redezeit, zudem dürfen sie keine selbstständigen Gesetzes- oder Entschließungsanträge einbringen, da dafür die Unterstützung von mindestens fünf Abgeordneten gesetzlich vorgeschrieben ist. Ausnahme: Schließt sich ein fraktionsloser Abgeordneter für eine Initiative mit mindestens vier anderen Abgeordneten (egal ob klubzugehörig oder ebenfalls wild) zusammen, können sie Anträge und parlamentarische Anfragen gemeinsam einbringen.