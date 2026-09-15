Erstmals findet Leichtathletik-WM in Afrika statt

Zum dritten Mal WM in Deutschland

Deutschland ist damit zum dritten Mal nach Stuttgart 1993 und Berlin 2009 Austragungsland der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Nur Japan hatte zuvor diese Titelkämpfe dreimal ausgetragen – und zwar mit Tokio 1991 und 2025 sowie Osaka 2007. München, Gastgeber Olympias 1972, hatte sich als Veranstalter der großartigen Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 und 2022 hervorgetan. Mit dem Zuschlag der WM steigen auch die Chancen von München, als deutscher Bewerber für Olympische Spiele nach 2036 zum Zuge zu kommen.