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Erstmals findet Leichtathletik-WM in Afrika statt

Sport-Mix
15.09.2026 12:12
Das Kasarani-Stadion sieht die Leichtathletik-WM 2029
Das Kasarani-Stadion sieht die Leichtathletik-WM 2029(Bild: Kenya Athletics)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Erstmals seit der Premiere in Helsinki 1983 finden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Afrika satt. Das Council der World Athletics vergab bei seiner Tagung in Budapest diese prestigeträchtigen Titelkämpfe für 2029 an Nairobi, zwei Jahre später findet die WM in München statt.

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Damit kamen London und Rom für die Austragungen der 22. bzw. 23. Leichtathletik-Weltmeisterschaften nicht zum Zuge. „Wir hatten vier ausgezeichnete Bewerbungen, die Entscheidung war nicht leicht. Wir haben auch lange diskutiert“, meinte Sebastian Coe, der Präsident der World Athletics, „letztendlich war es eine historische Entscheidung. Es war sehr wichtig für Afrika!“

Zweifel vom Tisch gewischt
Nach zweimal Asien mit Tokio 2025 und Beijing 2027 sind nun erstmals Afrika und zum insgesamt 13. Mal Europa an der Reihe. Die Entscheidung des Councils war mit Spannung erwartet worden. Die Kernfrage war, ob die World Athletics sich durchringen konnte, endlich einmal die WM nach Afrika zu vergeben.

Die Zweifel waren, ob Kenia eine WM dieser Größenordnung mit circa 200 Ländern austragen und für die Sicherheit aller Gäste garantieren könne. Diese Bedenken wischte das Council vom Tisch. Damit findet die WM im renovierten Kasarani-Stadion statt, das bereits Gastgeber der U18-WM 2017 und der U20-WM 2021 gewesen war.

Zum dritten Mal WM in Deutschland
Deutschland ist damit zum dritten Mal nach Stuttgart 1993 und Berlin 2009 Austragungsland der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Nur Japan hatte zuvor diese Titelkämpfe dreimal ausgetragen – und zwar mit Tokio 1991 und 2025 sowie Osaka 2007. München, Gastgeber Olympias 1972, hatte sich als Veranstalter der großartigen Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 und 2022 hervorgetan. Mit dem Zuschlag der WM steigen auch die Chancen von München, als deutscher Bewerber für Olympische Spiele nach 2036 zum Zuge zu kommen.

Das Olympiastadion von München kommt 2031 bei der WM zum Zug.
Das Olympiastadion von München kommt 2031 bei der WM zum Zug.(Bild: Olaf Brockmann)

Globalisierung setzt sich fort
Die World Athletics setzte mit dieser Entscheidung seinen Trend der Globalisierung bei der Vergabe von Großveranstaltungen fort. Denn die Hallen-Weltmeisterschaften wurden bereits für 2028 nach Bhubaneswar (Indien) und 2030 nach Astana (Kasachstan) vergeben.

Austragungsorte der Leichtathletik-Weltmeisterschaften:

1) 1983 Helsinki

2) 1987 Rom

3) 1991 Tokio

4) 1993 Stuttgart

5) 1995 Göteborg

6) 1997 Athen

7) 1999 Sevilla

8 ) 2001 Edmonton

9) 2003 Paris

10) 2005 Helsinki

11) 2007 Osaka

12) 2009 Berlin

13) 2011 Daegu

14) 2013 Moskau

15) 2015 Beijing

16) 2017 London

17) 2019 Doha

18) 2022 Eugene

19) 2023 Budapest

20) 2025 Tokio

21) 2027 Beijing

22) 2029 Nairobi

23) 2031 München

Die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften fanden im Übrigen in den Olympiajahren 1976 und 1980 statt, als Weltmeister in den nicht-olympischen Disziplinen ermittelt wurden – 1976 in Malmö im 50-km-Gehen und 1980 in Sittard in den Frauen-Bewerben über 3000 m und 400 m Hürden. Erster Weltmeister der Leichtathletik-Geschichte ist daher Wenjamin Soldatenko (UdSSR) im 50-km-Gehen von 1976.

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