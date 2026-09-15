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Bei erstem DFB-Kader

Aussortiert! Klopp sorgt für erste Überraschung

Fußball International
15.09.2026 12:01
Jürgen Klopp setzt offenbar das erste Zeichen.
Jürgen Klopp setzt offenbar das erste Zeichen.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erste Überraschung: Torhüter Oliver Baumann ist beim Neuaufbau der deutschen Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp offenbar nicht dabei!

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Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, verzichtet der neue Bundestrainer auf eine Einladung des Keepers der TSG 1899 Hoffenheim für die anstehenden Nations-League-Spiele. „Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen“, wird Baumann in der Zeitung zitiert – mit der Ergänzung: „Das soll er dann machen.“

Oliver Baumann (Mitte) wird aussortiert.
Oliver Baumann (Mitte) wird aussortiert.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Baumann war in der WM-Qualifikation in Abwesenheit des verletzten Marc-Andre ter Stegen noch die Nummer eins unter Julian Nagelsmann. Kurz vor der WM holte der Klopp-Vorgänger dann aber Manuel Neuer zurück. Baumann saß bei dem Turnier in Nordamerika als Nummer zwei auf der Bank.

Kommt Ter Stegen zurück?
Es wird damit gerechnet, dass Ter Stegen unter Klopp zurück ins Tor kehrt. Der Keeper ist nach seinem Wechsel von Barcelona zu Ajax Amsterdam wieder regelmäßig im Einsatz.

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen(Bild: EPA/MAURICE VAN STEEN)

Dahinter dürfen sich auch Jonas Urbig (Bayern München), Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) und Finn Dahmen (FC Augsburg) Hoffnungen machen. Am Donnerstag gibt Klopp seinen Kader bekannt.

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