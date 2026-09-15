Aussortiert! Klopp sorgt für erste Überraschung

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, verzichtet der neue Bundestrainer auf eine Einladung des Keepers der TSG 1899 Hoffenheim für die anstehenden Nations-League-Spiele. „Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen“, wird Baumann in der Zeitung zitiert – mit der Ergänzung: „Das soll er dann machen.“