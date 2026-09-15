„Macht alles falsch“: Presse zerreißt Woltemade

Neuzugänge enttäsuchen

„Wie ärgerlich ist es, wenn sich ausgerechnet die Neuzugänge, denen man monatelang hinterhergejagt ist (und für die man viel zu viel bezahlt hat), als die größten Enttäuschungen der Truppe erweisen? Die Rede ist von Kolo Muani, Woltemade (auch wenn er erst wenige Minuten hatte und man noch abwarten muss), Alajbegovic und Lucumi“, kritisierte der „Corriere dello Sport“.