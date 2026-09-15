Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Salzburg

Nazi-Gruß während Partyhit: „Es tut mir leid“

Salzburg
15.09.2026 11:30
„L‘amour toujours“ ist der größte Hit des italienischen Kult-DJs Gigi D‘Agostino (hier im Bild ...
„L‘amour toujours“ ist der größte Hit des italienischen Kult-DJs Gigi D‘Agostino (hier im Bild bei einem Auftritt in Salzburg). Rechtsextreme texten das Lied immer wieder um – dies war nun gar Thema bei einem Prozess am Salzburger Landesgericht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Für den Angeklagten war es eine „einmalige Entgleisung“, für die Staatsanwaltschaft klare Wiederbetätigung: Ein Salzburger (45) musste sich am Dienstag vor Gericht verantworten. Er soll auf einem Stadtfest mehreren Polizistinnen den Hitlergruß gezeigt haben. Und das ausgerechnet, als ein bekanntes – und mittlerweile berüchtigtes – Lied zu hören war ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf Krücken humpelte der Angeklagte am Dienstagmorgen in den großen Verhandlungssaal am Salzburger Landesgericht. Die Vorwürfe wogen schwer, er selbst gab sich wortkarg – aber doch reumütig geständig. „Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen“, murmelte der 45-Jährige. 

Lesen Sie auch:
Die österreichische Justiz hat rassistische Parolen im Visier.
„L‘amour toujours“
Rassistische Gesänge beschäftigen Justiz
31.07.2026
Neuer Streit um Top-DJ
Gigi D’Agostino zieht gegen Festival vor Gericht
06.06.2024

Der mehrfache Familienvater aus dem Pongau musste sich wegen Wiederbetätigung verantworten. Laut Anklage soll der vorbestrafte Mann beim St. Johanner Stadtfest im Juni 2025 im stark alkoholisierten Zustand (knapp 2,0 Promille) drei Polizistinnen den Hitlergruß gezeigt haben – und das just, als aus den Fest-Lautsprechern der Partyhit „L‘amour toujours“ ertönte. Zur Erinnerung: Immer wieder texten Rechtsextreme das vollkommen unpolitische Lied für ihre Zwecke um und grölen zur Melodie „Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!“ 

Der Angeklagte humpelte mit Krücken in den Gerichtssaal.
Der Angeklagte humpelte mit Krücken in den Gerichtssaal.(Bild: Nikolaus Klinger, Krone KREATIV)

Zunächst hatte sich der Mann nicht geständig gezeigt, bei sämtlichen Befragungen alles abgestritten. Andere Gäste hätten „auch die Hand gehoben“ und er habe keinesfalls den Hitlergruß gezeigt. Vor Gericht war davon keine Rede mehr. „Sie sind offensichtlich in sich gegangen“, meinte die Vorsitzende Richterin. 

Er habe zum Tatzeitpunkt schwere Antidepressiva genommen und viel Alkohol konsumiert, ließ der Angeklagte wissen. Der Vorfall sei eine „einmalige Entgleisung“ gewesen. Schlussendlich sprachen die Geschworenen den Mann einstimmig schuldig. Er fasste eine 21-monatige bedingte Haftstrafe aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.09.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
122.790 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
109.703 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
97.186 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1028 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Außenpolitik
Szenarien für einen Kanzler-Wechsel in Deutschland
789 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz läuft es nicht nach Wunsch.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf