Nazi-Gruß während Partyhit: „Es tut mir leid“

Für den Angeklagten war es eine „einmalige Entgleisung“, für die Staatsanwaltschaft klare Wiederbetätigung: Ein Salzburger (45) musste sich am Dienstag vor Gericht verantworten. Er soll auf einem Stadtfest mehreren Polizistinnen den Hitlergruß gezeigt haben. Und das ausgerechnet, als ein bekanntes – und mittlerweile berüchtigtes – Lied zu hören war ...
Auf Krücken humpelte der Angeklagte am Dienstagmorgen in den großen Verhandlungssaal am Salzburger Landesgericht. Die Vorwürfe wogen schwer, er selbst gab sich wortkarg – aber doch reumütig geständig. „Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen“, murmelte der 45-Jährige.
Der mehrfache Familienvater aus dem Pongau musste sich wegen Wiederbetätigung verantworten. Laut Anklage soll der vorbestrafte Mann beim St. Johanner Stadtfest im Juni 2025 im stark alkoholisierten Zustand (knapp 2,0 Promille) drei Polizistinnen den Hitlergruß gezeigt haben – und das just, als aus den Fest-Lautsprechern der Partyhit „L‘amour toujours“ ertönte. Zur Erinnerung: Immer wieder texten Rechtsextreme das vollkommen unpolitische Lied für ihre Zwecke um und grölen zur Melodie „Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!“
Zunächst hatte sich der Mann nicht geständig gezeigt, bei sämtlichen Befragungen alles abgestritten. Andere Gäste hätten „auch die Hand gehoben“ und er habe keinesfalls den Hitlergruß gezeigt. Vor Gericht war davon keine Rede mehr. „Sie sind offensichtlich in sich gegangen“, meinte die Vorsitzende Richterin.
Er habe zum Tatzeitpunkt schwere Antidepressiva genommen und viel Alkohol konsumiert, ließ der Angeklagte wissen. Der Vorfall sei eine „einmalige Entgleisung“ gewesen. Schlussendlich sprachen die Geschworenen den Mann einstimmig schuldig. Er fasste eine 21-monatige bedingte Haftstrafe aus. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
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