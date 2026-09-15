Nazi-Gruß während Partyhit: „Es tut mir leid“

Der mehrfache Familienvater aus dem Pongau musste sich wegen Wiederbetätigung verantworten. Laut Anklage soll der vorbestrafte Mann beim St. Johanner Stadtfest im Juni 2025 im stark alkoholisierten Zustand (knapp 2,0 Promille) drei Polizistinnen den Hitlergruß gezeigt haben – und das just, als aus den Fest-Lautsprechern der Partyhit „L‘amour toujours“ ertönte. Zur Erinnerung: Immer wieder texten Rechtsextreme das vollkommen unpolitische Lied für ihre Zwecke um und grölen zur Melodie „Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!“