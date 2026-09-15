Wie Schulen jetzt eine „Digitalbremse“ einlegen

Ab nächstem Schuljahr sollen Kinder ihr persönliches Digitalgerät wie berichtet nicht mehr zu Beginn der fünften Schulstufe erhalten, sondern erst im zweiten Semester der sechsten Schulstufe. Der erste betroffene Jahrgang bekommt Laptop oder Tablet damit erst im Februar 2029 – rund eineinhalb Jahre später als bisher. Das schont auch das Budget: 30 Millionen Euro sollen 2027, 2028 schon 50 Millionen Euro eingespart werden.