Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Priorität hat nun...“

Wie Schulen jetzt eine „Digitalbremse“ einlegen

Innenpolitik
15.09.2026 12:05
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Österreich tritt bei der Digitalisierung der Schulen auf die Bremse und will den Fokus zurück auf das „Analoge“ legen. Handschrift bekommt mehr Gewicht, tägliches Lesetraining wird zur Pflicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit der Digitalisierung konnte es Österreichs Schulen zuletzt nicht schnell genug gehen. Doch die Leseleistungen sinken, digitale Geräte sorgen im Unterricht häufig für Ablenkung – das zeigt auch die PISA-Studie. Nun zeichnet sich ein Trend zur „Entdigitalisierung“ ab.

Ab nächstem Schuljahr sollen Kinder ihr persönliches Digitalgerät wie berichtet nicht mehr zu Beginn der fünften Schulstufe erhalten, sondern erst im zweiten Semester der sechsten Schulstufe. Der erste betroffene Jahrgang bekommt Laptop oder Tablet damit erst im Februar 2029 – rund eineinhalb Jahre später als bisher. Das schont auch das Budget: 30 Millionen Euro sollen 2027, 2028 schon 50 Millionen Euro eingespart werden.

Zu viel Bildschirmzeit hat negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit von Kindern.
Zu viel Bildschirmzeit hat negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit von Kindern.(Bild: Seventyfour - stock.adobe.com)

„Nicht nur Sache der Deutsch-Lehrer“
Seit 2025 gilt an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen bereits ein Handyverbot. Auch andere Länder stehen in Schulen auf der Digitalisierungsbremse. Schweden etwa investiert nach Jahren wieder Hunderte Millionen Kronen in gedruckte Schulbücher und Jugendliteratur.

Diesen Weg schlägt nun auch Österreich ein. Das Bildungsministerium bestätigt gegenüber der „Krone“, in der Volksschule und der 5. Schulstufe wieder stärker auf „analoge Unterrichtsmittel“ setzen zu wollen. Besonders Schreiben mit der Hand soll mehr Gewicht bekommen. „Handschriftliches Schreiben ist zum Erwerb von Grundkompetenzen essenziell“, heißt es aus dem Ressort von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos).

Zitat Icon

Lesen wird in allen Fächern im Mittelpunkt stehen. Das hat absolute Priorität.

Christoph Wiederkehr, Bildungsminister

Das Ministerium will einen Fokus auf „diagnosebasierte Leseförderung“ setzen. Auf Lesepatenschaften und neue Methoden, wie das „Leseband“, ebenso. Dabei wird täglich eine fixe Unterrichtszeit für gezieltes Lesetraining reserviert. Denn: „Lesen soll künftig nicht mehr nur Sache der Deutsch-Lehrer sein – es soll Aufgabe der gesamten Schule werden.“

Lesen Sie auch:
In Österreich gibt es nach wie vor einen überdurchschnittlichen Zusammenhang der Ergebnisse mit ...
Pisa-Ergebnisse
Schüler schneiden (fast) überall schlechter ab
08.09.2026
Ausmaß bemerkenswert
Wieso Schüler heute schlechter lesen und rechnen
08.09.2026
Lesefreude um 161 Euro
1000 Bücher helfen beim richtig Lesen lernen
13.09.2026

SPÖ: „Gratis Lesehilfe für jedes Kind“
SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer schlägt in dieselbe Kerbe. „Kinder brauchen zuerst Sprache, Bewegung, Spiel und soziale Beziehungen in der echten Welt“, sagt er zur „Krone“ und fordert: „Lesen darf kein Privileg sein. Es braucht verbindliche kostenfreie Leseförderung für jedes Kind – unabhängig von Herkunft und Einkommen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
15.09.2026 12:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
DigitalisierungPISA-StudieKinderSchule
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
124.600 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
111.739 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
97.747 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1302 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1028 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
842 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Mehr Innenpolitik
Neue Sitzordnung
Verstoßener NEOS-Gründer sitzt nun bei den Blauen
„Priorität hat nun...“
Wie Schulen jetzt eine „Digitalbremse“ einlegen
„Sozialer Druck“
Zu erfolgreich: AfD kann 235 Sitze nicht besetzen
Weiterer Rückschlag
Streit um Briefwahl endet in Niederlage für Trump
Costa bei Stocker
EU-Ratspräsident spricht mit Kanzler über Budget
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf