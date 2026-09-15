Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sozialer Druck“

Zu erfolgreich: AfD kann 235 Sitze nicht besetzen

Außenpolitik
15.09.2026 11:21
Die Kommunalwahl in Niedersachsen hat es gezeigt: Die AfD befindet sich inzwischen auch in ...
Die Kommunalwahl in Niedersachsen hat es gezeigt: Die AfD befindet sich inzwischen auch in Westdeutschland im Aufwind.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Die AfD hat bei den Kommunalwahlen im Bundesland Niedersachsen am Sonntag einen großen Erfolg erzielt. Im Vergleich zu 2021 konnte sie ihr Ergebnis mehr als verdreifachen und erreichte 15,9 Prozent. Und dennoch steht die Partei jetzt vor einem personellen Dilemma ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor der Wahl erstellen alle Parteien oder Wählergemeinschaften Kandidatenlisten für ihren Wahlkreis. Über 2600 Bewerber wurden von der Rechtsaußenpartei aufgestellt, um sich um die Mandate in den Kommunalparlamenten zu messen. Das war jedoch nicht ausreichend: Die AfD verfügte über nicht genügend Bewerber, um alle errungenen Sitze zu besetzen. In den Gemeinderäten bleiben in der kommenden Periode gleich 235 AfD-Sitze unbesetzt. 

Partei will neue Mitglieder gewinnen
„Trotz einer Vervierfachung der Mitgliedszahlen konnten wir auch aufgrund des sozialen Drucks auf Kandidaten nicht alle Listen voll besetzen“, erklärte AfD-Landeschef Ansgar Schledde gegenüber der „Bild“-Zeitung hervor. Aber: Der Vorstand wolle sich jetzt verstärkt auf die Mitgliedergewinnung konzentrieren. Seine Partei sei jetzt landesweit in allen Kreistagen und Räten kreisfreier Städte vertreten. 

Was passiert mit unbesetzten Sitzen in den Kommunen?

  • Wenn in deutschen Kommunen Sitze im Gemeinderat nicht besetzt werden können, bleiben diese Sitze in der Regel bis zum Ende der Wahlperiode unbesetzt. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder im Gemeinderat verringert sich dadurch für diesen Zeitraum entsprechend.
  • Ein unbesetzbares Mandat wird nicht an andere Parteien oder Listen übertragen. Wenn beispielsweise der Liste A rein rechnerisch 5 Sitze zustehen, sie aber nur 3 Kandidaten aufgestellt hat, verfallen die übrigen 2 Sitze. Sie werden weder an Partei B noch an Partei C verteilt.
  • Beispiel: Hat ein Gemeinderat regulär 20 Sitze und 2 bleiben leer, besteht er nur noch aus 18 Personen. Das relative Stimmgewicht der tatsächlich gewählten Ratsmitglieder erhöht sich. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass sich Mehrheitsverhältnisse anders gestalten als vom Wähler prozentual beabsichtigt.

Zweifel an Verfassungstreue: 4 AfD-Kandidaten nicht zugelassen
Schledde erinnerte auch daran, dass vier AfD-Kandidaten nicht zu den Kommunalwahlen zugelassen worden waren, wegen Zweifeln an ihrer Verfassungstreue. Der Landeschef sagte, das habe „das Bewusstsein geschärft, dass auch auf der kleinsten Ebene unseres Staates eine klare demokratische Alternative als Korrektiv benötigt“ werde. Die vier Ausschlüsse von AfD-Kandidaten beschlossen die Wahlausschüsse der jeweiligen Kommunen.

Zitat Icon

Trotz einer Vervierfachung der Mitgliedszahlen konnten wir auch aufgrund des sozialen Drucks auf Kandidaten nicht alle Listen voll besetzen.“

Die AfD Niedersachsen wird vom Verfassungsschutz des Landes als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Die AfD wehrt sich juristisch sowohl gegen die Einstufung beim Verfassungsschutz als auch gegen die Wahlausschlüsse.

Die Karte zeigt die Wahlergebnisse der AfD bei den jüngsten Landtagswahlen in Deutschland sowie die Ergebnisse der EU-Parlamentswahl 2024 mit 15,9 % und der Bundestagswahl 2025 mit 20,8 %. In Sachsen-Anhalt erreicht die AfD 43,8 %, in Sachsen 30,6 % und in Thüringen 32,8 %. In westdeutschen Bundesländern liegen die Werte meist unter 20 %. Mehrere ostdeutsche Landesverbände werden vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Quelle: bpb, tagesschau.de.

In den Gemeinde- und Ortsräten im Landkreis Osnabrück kann die AfD gleich 25 Mandate nicht besetzen. Die AfD-Hochburg in Niedersachsen ist  Salzgitter. Dort kam die Rechtsaußenpartei auf 27,4 Prozent (vor SPD mit 25,8 %) und stellt mit 13 Abgeordneten die größte Fraktion im Stadtrat. Das Rennen um den Oberbürgermeistersessel machte hingegen die CDU.

Lesen Sie auch:
Sorge wegen Kreml-Nähe
Deutscher Geheimplan bei AfD-Regierung in Gefahr?
14.09.2026
Niedersachsen-Wahl
CDU bleibt stärkste Kraft, AfD macht großen Sprung
14.09.2026
Sieg in Sachsen-Anhalt
Stasi, Pornos: Diese AfDler ziehen in Landtag ein
12.09.2026

Die AfD ist kein Phänomen des Ostens
Wer den haushohen AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September noch als typisch ostdeutsch deuten wollte, der sieht in Niedersachsen, dass sich die AfD auch in Westdeutschland im Aufwind befindet, selbst in der Kommunalpolitik. In gut einem Jahr, am 26. September 2027, wird Niedersachsens Landtag neu gewählt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
15.09.2026 11:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
122.790 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
109.703 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
97.186 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1028 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Außenpolitik
Szenarien für einen Kanzler-Wechsel in Deutschland
789 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz läuft es nicht nach Wunsch.
Mehr Außenpolitik
„Sozialer Druck“
Zu erfolgreich: AfD kann 235 Sitze nicht besetzen
Weiterer Rückschlag
Streit um Briefwahl endet in Niederlage für Trump
Costa bei Stocker
EU-Ratspräsident spricht mit Kanzler über Budget
„Kontrolle im Orbit“
Bestätigt: USA haben Waffen im Weltall stationiert
Attacke in Russland
Trotz Trump-Ansage: Kiew setzt Raffinerie in Brand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf