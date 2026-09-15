Kiloweise Drogen in zwei Bunkerwohnungen in Wien

Den richtigen Riecher haben Wiener Beamte in der Leopoldstadt bewiesen. Ihnen war ein 37-Jähriger aufgefallen, der sich seltsam verhielt, einen Rucksack in ein fremdes Auto legte und dann verschwand. Wenig überraschend: In dem Rucksack befanden sich Drogen – und wo diese herkamen, sollten die Polizisten noch weit mehr davon finden.
Die Beamten bemerkten den verdächtigen 37-Jährigen am Montag gegen Mittag. Nachdem der Mann mit einem Rucksack aus einem Gebäude gekommen war und das Gepäckstück in das Auto gelegt hatte, stieg er aber nicht ein, sondern ging davon.
Die Polizei stoppte daraufhin den Autolenker, einen 32-Jährigen, und Beamte schauten in den Rucksack. Darin fanden sich zwei Beutel mit insgesamt mehr als einem Kilogramm Cannabis.
Heftige Gegenwehr bei Festnahme
In der Zwischenzeit beobachteten Beamte den 37-jährigen Verdächtigen weiter. Dieser ging zunächst in ein Gebäude, verließ es kurz darauf wieder und stieg in ein Auto ein – es kam zum Zugriff. Der 37-Jährige wehrte sich allerdings heftig, letztlich aber erfolglos gegen die Festnahme.
In weiterer Folge sollten die Beamten auf gleich zwei Drogen-Bunkerwohnungen in der Leopoldstadt stoßen. In den Räumlichkeiten stellten sie insgesamt 1496,7 Gramm Kokain, 16.952,4 Gramm Marihuana, 58,8 Gramm Crystal Meth, 160 Euro Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone sicher.
Die beiden Männer wurden festgenommen.
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