Kiloweise Drogen in zwei Bunkerwohnungen in Wien

Den richtigen Riecher haben Wiener Beamte in der Leopoldstadt bewiesen. Ihnen war ein 37-Jähriger aufgefallen, der sich seltsam verhielt, einen Rucksack in ein fremdes Auto legte und dann verschwand. Wenig überraschend: In dem Rucksack befanden sich Drogen – und wo diese herkamen, sollten die Polizisten noch weit mehr davon finden.