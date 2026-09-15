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Franz Josef Baur

Eine Liebeserklärung an Mallorcas Orient

Adabei Österreich
15.09.2026 12:00
Ein Sommer in Orient: Delia Marjorie wird in Franz Josef Baurs filigranem Kunstkleid zum ...
Ein Sommer in Orient: Delia Marjorie wird in Franz Josef Baurs filigranem Kunstkleid zum Blickfang inmitten Mallorcas rauer Natur.(Bild: RUTH HUNDESHAGEN)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Der in Wien lebende Künstler Franz Josef Baur zeigt mit seiner Fotoserie „Ein Sommer in Orient“ eine andere Seite Mallorcas. Gemeinsam mit Delia Marjorie, Miss Grand Islas Baleares 2025, entstand zwischen rauer Natur und warmem Licht eine besondere Liebeserklärung an die Insel.

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Wer an die Balearen denkt, hat oft zuerst Sonne, Strand und Sangria im Kopf. Doch Mallorca kann weitaus mehr. Das beweist der in Wien lebende Künstler Franz Josef Baur mit seiner kleinen, aber feinen Fotoserie „Ein Sommer in Orient“. Dafür setzte er das gleichnamige mallorquinische Bergdorf fernab des üblichen Inseltrubels gekonnt in Szene.

Die Hauptrolle in Baurs Bilderserie übernimmt Model Delia Marjorie, Miss Grand Islas Baleares 2025. In seinen filigranen, aus einzelnen Fäden gefertigten Kunstkleidern wird sie zum Blickfang der außergewöhnlichen Inszenierung. Zwischen rauer Natur, warmem Licht und der ursprünglichen Umgebung entstanden eindrucksvolle Aufnahmen, die bewusst mit Gegensätzen spielen.

Künstler mit Körpereinsatz: Franz Josef Baur beim Shooting in Orient.
Künstler mit Körpereinsatz: Franz Josef Baur beim Shooting in Orient.(Bild: RUTH HUNDESHAGEN)
Kunst trifft Natur: Model Delia Marjorie (li.) setzt Baurs filigrane Fadenkleider gekonnt in ...
Kunst trifft Natur: Model Delia Marjorie (li.) setzt Baurs filigrane Fadenkleider gekonnt in Szene.(Bild: RUTH HUNDESHAGEN)
Farbenstark in historischer Kulisse.
Farbenstark in historischer Kulisse.(Bild: RUTH HUNDESHAGEN)

Das 19. Jahrhundert
Inspiriert wurde der Wahlwiener dabei auch von Erzherzog Ludwig Salvator. Der Habsburger widmete einen großen Teil seines Lebens der Erforschung der Balearen und hielt Landschaft, Natur, Architektur und Lebensweise der Inseln bereits im 19. Jahrhundert in Wort und Bild fest. Auch das kleine Bergdorf Orient fand dabei seinen Platz.

Genau diese Verbindung zwischen Österreich und Mallorca faszinierte Baur besonders. Mehr als 150 Jahre später griff er die Geschichte auf seine eigene Weise wieder auf und übersetzte sie in zeitgenössische Kunst und Fotografie. So treffen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander.

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Ein besonderer Aufenthalt
Geprägt wurde Baurs Sommer aber nicht nur von der Landschaft und ihrer Geschichte, sondern auch von den Menschen, denen er vor Ort begegnete. Besonders in Erinnerung blieb ihm ein österreichisch-deutsches Paar, das mit viel Herz das Hotel Nou Dalt Muntanya in Orient führt. Ihre Gastfreundschaft und Verbundenheit mit dem Dorf machten seinen Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem.

Für ihn selbst ist die Serie deshalb weit mehr als nur ein Fotoprojekt. Sie ist seine ganz persönliche Art, Danke zu sagen – an einen Ort, der für ihn zu einem Raum der Ruhe, Begegnung und Entschleunigung wurde. Ganz nach seinem Motto: „Wer Liebe gibt, bekommt Liebe zurück.“

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