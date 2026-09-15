Eine Liebeserklärung an Mallorcas Orient

Ein besonderer Aufenthalt

Geprägt wurde Baurs Sommer aber nicht nur von der Landschaft und ihrer Geschichte, sondern auch von den Menschen, denen er vor Ort begegnete. Besonders in Erinnerung blieb ihm ein österreichisch-deutsches Paar, das mit viel Herz das Hotel Nou Dalt Muntanya in Orient führt. Ihre Gastfreundschaft und Verbundenheit mit dem Dorf machten seinen Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem.