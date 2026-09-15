Niederlande: Bahnverkehr nach Sabotageakt gestört

Betroffen war vor allem der Zugverkehr in weiten Teilen des Nordens und der Mitte des Landes. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es aber zu Störungen im gesamten Bahnnetz. Rund um Zwolle stand laut Schienennetzbetreiber ProRail zeitweise alles still. Auch zwischen Utrecht und Gouda sowie zwischen Apeldoorn und Deventer verkehrten zunächst keine Züge.