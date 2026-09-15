Mashood Khan: „Monster werden nicht geboren“

Natürlich war das Buch sehr emotional für mich. Ich bin im vergangenen Jahr auch nach Paris geflogen und habe mich viel mit meinen Wurzeln beschäftigt. Ich habe mich gefragt: Wer bin ich eigentlich? Woher komme ich? Das Schreiben war für mich auch eine Art Therapie. Es steht nicht meine ganze Lebensgeschichte darin, aber die wichtigsten Dinge, die mich geprägt haben. Für mich war es auch ein Abschluss – und gleichzeitig eine Möglichkeit zu zeigen: Ich war früher so, aber ich möchte, dass man versteht, warum ich so war.

Gab es einen bestimmten Moment, an dem Sie gemerkt haben: So kann mein Leben nicht weitergehen?

Ja, diesen Moment gab es. Das war der Tod meines Vaters. Er ist 2015 bei einem Verkehrsunfall gestorben. Von jetzt auf gleich war er weg. Er war gesund, und plötzlich war alles anders. Da kamen all seine Gespräche wieder hoch. Er hat mir immer gesagt: Deutschland gibt uns viel zurück, Europa gibt uns Schutz.

Als er noch gelebt hat, habe ich das nicht richtig verstanden. Aber als er nicht mehr da war, war plötzlich vieles klarer. Ich habe mich mit dem Tod beschäftigt, mit Integration, mit Deutschland – und ich habe gemerkt: Jetzt muss ich meinen Vater stolz machen. Jetzt möchte ich diesem Land und Europa auch etwas zurückgeben. Deshalb habe ich angefangen, meine Abschlüsse nachzuholen.

In Ihrem Buch geht es auch um Ehre. Warum ist dieses Wort für viele junge Männer so aufgeladen?

Der Ehrbegriff wird oft aus den Heimatländern importiert. Zu Hause bekommen viele Jugendliche eine bestimmte Vorstellung von Ehre vermittelt – die Ehre der Familie etwa. Oft ist das aber mit der deutschen Kultur nicht vereinbar. Dann wachsen Jugendliche in zwei Systemen auf: Sie sollen der deutschen Gesellschaft gerecht werden, aber gleichzeitig auch den Regeln und Begriffen, die sie zu Hause lernen. Da stellt sich die Frage: Was ist eigentlich die Norm? Was ist richtig? Meiner Meinung nach ist Ehre oft völlig falsch definiert. Genau darüber müsste man auch in Schulen sprechen.

Wie könnte man dieses Thema in Schulen angehen?

Man müsste viel früher anfangen, über Integration, Barrieren und Identität zu sprechen – vielleicht schon in der dritten oder vierten Klasse. Kinder sollten sich mehr mit sich selbst beschäftigen. Das passiert oft gar nicht. Sie werden in ein System hinein geschubst, sollen funktionieren, und zu Hause gelten dann wieder andere Regeln, andere Nachrichten, andere Definitionen von Begriffen. In der Schule hören sie vielleicht das eine, zu Hause das komplette Gegenteil. Und dann fragen sie sich: Was ist denn jetzt richtig? Genau da müsste man ansetzen.