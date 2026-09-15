FC Bayern hat wieder Chance auf „Finale dahoam“

2029 ist Barcelona Gastgeber des Champions-League-Finales. Das Finale der Europa League findet 2028 in Bukarest und 2029 in Belgrad statt. Die Endspiele der Conference League in zwei beziehungsweise drei Jahren wurden nach Turin (2028) und Budapest (2029) vergeben. Auch die Final-Gastgeber der Champions League der Frauen stehen mit Lyon (2028) und Cardiff (2029) fest.