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CL-Endspiel in München

FC Bayern hat wieder Chance auf „Finale dahoam“

Champions League
15.09.2026 12:29
Die Allianz Arena in München
Die Allianz Arena in München(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

16 Jahre nach der Pleite gegen Chelsea hat der FC Bayern wieder die Chance auf ein „Finale dahoam“ in der Champions League. Das Endspiel der Königsklasse wird 2028 in der Allianz Arena ausgetragen, wie die UEFA bekannt gab.

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Wie der europäische Fußballverband am Dienstag bestätigte, wird der Sieger der Champions-League-Saison 2027/28 am 27. Mai 2028 in der Heimstätte des FC Bayern ermittelt. 

Bittere Erinnerungen
Nach 1993, 1997, 2012 und 2025 ist München damit zum fünften Mal Austragungsort des Finalspiels. Vor 16 Jahren hatten es die Bayern tatsächlich ins Endspiel geschafft, mussten sich dort jedoch dem FC Chelsea im Elfmeterschießen geschlagen geben. 

2029 ist Barcelona Gastgeber des Champions-League-Finales. Das Finale der Europa League findet 2028 in Bukarest und 2029 in Belgrad statt. Die Endspiele der Conference League in zwei beziehungsweise drei Jahren wurden nach Turin (2028) und Budapest (2029) vergeben. Auch die Final-Gastgeber der Champions League der Frauen stehen mit Lyon (2028) und Cardiff (2029) fest.

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