Doping-Schock: Zündel von 99ers fristlos entlassen

Die Österreichische Anti-Doping Rechtskommission hat die 99ers zuletzt über ein Verfahren gegen Kilian Zündel wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping Bestimmungen der WADA (World Anti-Doping Agency) informiert. Demnach habe Zündel am 30. April 2026 – nach Beendigung der Finalserie und der Saison ICE Hockey League – eine intravenöse Infusion von insgesamt mehr als 100 Millilitern innerhalb eines Zeitraums von zwölf Stunden verabreicht bekommen. Dies ist laut WADA eine verbotene Methode und steht auf der sogenannten „Prohibited List 2026“.