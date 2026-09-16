Weltcup-Ort gewährt Einblick: „So beginnt es …“

Bis zum Weltcup-Slalom in Levi dauert es noch zwei Monate, aber die Arbeiten an den Ski-Pisten beginnen schon jetzt, wie das Skigebiet in Finnland auf Instagram verrät. Dabei erinnert die Umgebung noch gar nicht an eine Winterlandschaft ...
„Und so beginnt es ...“, schreibt das Skigebiet zu einem Reel auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie die imposanten, eingelagerten Schneereserven des Skigebiets von ihrem Schutz befreit und für die Präparierung der Pisten bereit gemacht werden.
Wenngleich der Ski-Zirkus erst Mitte November wieder in Levi zu Gast ist, beginnt die dortige Saison bereits am 2. Oktober. Demnach wird es Zeit, die Pisten herzurichten. Wie das Video zeigt, ist von winterlicher Stimmung aber noch nichts zu sehen.
Grüne Felder, bunte Bäume
Abgesehen vom langen weißen Band, das nun entblößt wurde, ist die Landschaft im hohen Norden noch von grünen Feldern und dezenten Blüten bedeckt. Nur die sich färbenden Laubbäume sind ein erster Hinweis auf die anstehende kalte Jahreszeit.
Doch die Zeit ist jetzt reif: „Die Abdeckungen werden entfernt, und der Winter kommt zum Vorschein“, erklärt das Skigebiet. Schon bald werden die Pisten wieder die Landschaft dominieren.
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