England-Star arbeitslos, Weltmeister tief gefallen

Unglaublich, aber wahr: Zahlreiche Fußball-Größen sind nach wie vor auf Vereinssuche!
Mauro Icardi, Riyad Mahrez, Sergio Ramos – etliche Superstars blieben im Sommer auf der Strecke, suchen noch immer einen neuen Klub. Die „Krone“ stellte eine Traumelf der Arbeitslosen (siehe unten) zusammen, die insgesamt 19 Champions-League-Titel holte, zwei WM- und drei EM-Sieger stellt.
Weltfußballer zu Ex-Klub?
Angeführt wird die Elf von Karim Benzema. Al Hilal setzte den Weltfußballer von 2022 vorzeitig vor die Tür. Ex-Klub Lyon könnte sie wieder öffnen, zeigt Interesse. Al-Ahli hatte keine Lust mehr auf Riyad Mahrez.
Und bei Weltmeister Paul Pogba, der 2016 für 105 Millionen Euro zu Manchester United zurückkehrte, zeichnet sich langsam das Karriereende ab. Nach seiner eineinhalbjährigen Dopingsperre bestritt er zuletzt nur sechs Partien für Monaco.
Auch zwei Engländer lernten die Kehrseite des Fußball-Geschäfts kennen. Neben Dele Ali fand auch Jadon Sancho noch keinen Abnehmer. Mit 26 Jahren!
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