England-Star arbeitslos, Weltmeister tief gefallen

Mauro Icardi, Riyad Mahrez, Sergio Ramos – etliche Superstars blieben im Sommer auf der Strecke, suchen noch immer einen neuen Klub. Die „Krone“ stellte eine Traumelf der Arbeitslosen (siehe unten) zusammen, die insgesamt 19 Champions-League-Titel holte, zwei WM- und drei EM-Sieger stellt.