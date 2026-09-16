Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Topelf der Vereinlosen

England-Star arbeitslos, Weltmeister tief gefallen

Fußball International
16.09.2026 05:36
Jadon Sancho, Paul Pogba, David Alaba und Karim Benzema (von li. nach re.) – sie alle sind ...
Jadon Sancho, Paul Pogba, David Alaba und Karim Benzema (von li. nach re.) – sie alle sind vereinslos.(Bild: Krone-Collage/EPA/Facundo Arrizabalaga / POOL, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA, AP/Manu Fernandez)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Unglaublich, aber wahr: Zahlreiche Fußball-Größen sind nach wie vor auf Vereinssuche!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mauro Icardi, Riyad Mahrez, Sergio Ramos – etliche Superstars blieben im Sommer auf der Strecke, suchen noch immer einen neuen Klub. Die „Krone“ stellte eine Traumelf der Arbeitslosen (siehe unten) zusammen, die insgesamt 19 Champions-League-Titel holte, zwei WM- und drei EM-Sieger stellt.

(Bild: Krone KREATIV/AFP/Paul Ellis, AP/Rui Vieira, GEPA pictures/ZUMA Press/Chris Putnam, Alessandro Di Marco, Ritzau Scanpix Denmark, REUTERS/Hamad)

Weltfußballer zu Ex-Klub?
Angeführt wird die Elf von Karim Benzema. Al Hilal setzte den Weltfußballer von 2022 vorzeitig vor die Tür. Ex-Klub Lyon könnte sie wieder öffnen, zeigt Interesse. Al-Ahli hatte keine Lust mehr auf Riyad Mahrez.

Und bei Weltmeister Paul Pogba, der 2016 für 105 Millionen Euro zu Manchester United zurückkehrte, zeichnet sich langsam das Karriereende ab. Nach seiner eineinhalbjährigen Dopingsperre bestritt er zuletzt nur sechs Partien für Monaco.

Lesen Sie auch:
Zieht es David Alaba am Ende zurück nach Deutschland? 
Zu viele Gegentore
Deutscher Traditionsverein an Alaba interessiert?
15.09.2026
Zukunft ungewiss
Wann sehen wir David Alaba wieder im ÖFB-Dress?
14.09.2026

Auch zwei Engländer lernten die Kehrseite des Fußball-Geschäfts kennen. Neben Dele Ali fand auch Jadon Sancho noch keinen Abnehmer. Mit 26 Jahren! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
16.09.2026 05:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
120.892 mal gelesen
Ein brisanter Akt im Landesgericht Wien erschüttert erneut die heimische Künstlerszene.
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
118.276 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
65.244 mal gelesen
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1033 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
960 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
928 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Mehr Fußball International
„Das ist unfassbar!“
Traumtor von Ex-Salzburger: Kommentator flippt aus
Topelf der Vereinlosen
England-Star arbeitslos, Weltmeister tief gefallen
La Liga im Ticker
Barcelona gegen Racing Santander ab 21.30 Uhr LIVE
Europa League
AC Milan, Benfica, und Co. ab 21 Uhr im Einsatz
Europacup-TICKER
LIVE ab 21 Uhr: SK Sturm Graz gegen Stade Rennes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf