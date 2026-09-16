Rekordfund in Kärnten: Auto voll mit Partydrogen

Ein Bosnier (34) hatte aus Slowenien kommend in seinem Wagen Suchtgift transportiert, darunter rund 140 Gramm Heroin. Die Ermittler fanden aber auch 15 Kilogramm MDMA - also die Partydroge Ecstasy, auch „Molly“ genannt - mit einer besonders hohen Konzentration des gefährlichen Wirkstoffs und einem Schwarzmarktwert von mehreren Hunderttausend Euro.