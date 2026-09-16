Rekordfund in Kärnten: Auto voll mit Partydrogen

Ein dicker Fisch ist Kärntner Kriminalisten ins Netz gegangen. Die Ermittler konnten in Völkermarkt bei einem Drogendeal zuschlagen – und dabei eine Rekordmenge an Suchtgift sicherstellen! Der Verdächtige sitzt bereits hinter Gittern.
Ein Bosnier (34) hatte aus Slowenien kommend in seinem Wagen Suchtgift transportiert, darunter rund 140 Gramm Heroin. Die Ermittler fanden aber auch 15 Kilogramm MDMA - also die Partydroge Ecstasy, auch „Molly“ genannt - mit einer besonders hohen Konzentration des gefährlichen Wirkstoffs und einem Schwarzmarktwert von mehreren Hunderttausend Euro.
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