Satyricon: „Man darf niemals einen Plan B haben“

„Krone“: Satyr, du bist nicht nur Frontmann einer der größten Black-Metal-Bands, sondern auch erfolgreich als Unternehmer im Weingeschäft tätig und mit zahlreichen Hobbys ausgestattet. Bist du jemand, der sprichwörtlich gerne ins kalte Wasser springt?

Sigurd Wongraven/Satyr: Das kommt darauf an, worum es geht. Ich würde sagen: ja und nein. Ich sehe mich schon als Person, die das Entrepreneurswesen in die Wiege gelegt bekommen hat. Da ich ein großer Motorsport-Fan bin, zitiere ich gerne den legendären Ayrton Senna, als er damals in Alain Prost gefahren ist und damit den WM-Titel verloren hat: „Wenn du nicht versuchst, in die sichtbare Lücke zu stechen, dann bist du kein Rennfahrer mehr“. Damit kann ich mich hervorragend identifizieren. Ich bin Hobby-Rennfahrer und habe diesen Biss nicht auf der Piste, sehr wohl aber im Geschäftsleben. Es geht darum, wie sehr du etwas willst. Die meisten Menschen wollen alles umsonst. Ich habe seit den 2000er-Jahren einen Vertrag mit ESP und das Anrecht auf eine bestimmte Menge an Gitarren pro Jahr, aber ich habe dieses Anrecht nie ausgenutzt. Ich könnte alle nehmen und sie gewinnbringend verkaufen, aber darum geht es in einer Vereinbarung nicht. Wenn man das Maximum aus seinem Leben herausholen will, dann muss man ehrlich interessiert sein und ethisch arbeiten. Ansonsten bist du ein Aasfresser, aber kein Unternehmer.