Keine Rosen ohne Dornen

Die Einreiseverweigerung für den iranischen Atomchef zur Konferenz der Internationalen Atomenergiekommission (IAEO) hat Österreich einen diplomatischen Eklat beschert. Die Ursache: Der UNO-Sicherheitsrat hatte auf österreichische Rückfrage die Aufhebung der Sanktion gegen den Atomchef durch ein US-Veto verweigert.
Österreich ist dadurch ordentlich in die diplomatische Bredouille geraten. Einerseits hat es als Amtssitz einer exterritorialen internationalen Organisation den freien Zugang zu gewährleisten. Andererseits darf Österreich ab 1. Jänner im UNO-Weltsicherheitsrat sitzen und kann sich daher keine Verletzung der dortigen Bestimmungen leisten.
Fazit: Der Aufwertung von Österreich in der UNO in New York steht die Abwertung von Wien als Ort internationaler Begegnung und Vermittlungen entgegen, da sich der Eklat herumspricht.
Übrigens: IAEO-Chef Grossi hat Einreiseverbot im Iran. Er beklagt, dass seine Organisation kein Urteil über das iranische Atomprogramm abgeben könne, da IAEO-Kontrolleure behindert würden. Das Regime in Teheran hat sich den israelisch-amerikanischen Angriffskrieg eingehandelt, weil es keine Klarheit über sein angeblich nur friedliches Atomprogramm zulässt.
Was hätte der iranische Atomchef in Wien vorgehabt? Propaganda-Tiraden oder erste Signale für einen Überprüfungsmechanismus?
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