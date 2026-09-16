Keine Rosen ohne Dornen

Übrigens: IAEO-Chef Grossi hat Einreiseverbot im Iran. Er beklagt, dass seine Organisation kein Urteil über das iranische Atomprogramm abgeben könne, da IAEO-Kontrolleure behindert würden. Das Regime in Teheran hat sich den israelisch-amerikanischen Angriffskrieg eingehandelt, weil es keine Klarheit über sein angeblich nur friedliches Atomprogramm zulässt.