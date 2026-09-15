VSV-Obmann: „Wir starten am Freitag in die Saison“

Zweieinhalb Stunden hat die VSV-Krisensitzung im Büro des Villacher Bürgermeisters am Dienstag gedauert. Anschließend vermeldete Vereins-Obmann Manfred Herzog: „Wir werden am Freitag in die Saison starten!“ Auch im Falle, dass es bis dahin keinen neuen Geschäftsführer gibt – dann wäre der Verein zeichnungsberechtigt. Ein Favorit hat sich trotzdem herauskristallisiert.
Um 15 Uhr begann am Dienstag die VSV-Krisensitzung im Villacher Rathaus – gut zweieinhalb Stunden später kamen VSV-Obmann Manfred Herzog, Ex-Magistratsdirektor Alfred Winkler sowie die Liga-Vertreter Christian Feichtinger (Geschäftsführer) und Erich Falkensteiner (Vizepräsident) mit erleichterten Gesichtern aus dem Saal. „Der VSV wird am Freitag in die Saison starten, wir aben es geschafft“, verkündete Herzog ohne genauer auf die finanzielle Situation einzugehen. Es wurden aber die Mittel aufgestellt, um in die Saison gehen zu können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.