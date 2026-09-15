VSV-Obmann: „Wir starten am Freitag in die Saison“

Um 15 Uhr begann am Dienstag die VSV-Krisensitzung im Villacher Rathaus – gut zweieinhalb Stunden später kamen VSV-Obmann Manfred Herzog, Ex-Magistratsdirektor Alfred Winkler sowie die Liga-Vertreter Christian Feichtinger (Geschäftsführer) und Erich Falkensteiner (Vizepräsident) mit erleichterten Gesichtern aus dem Saal. „Der VSV wird am Freitag in die Saison starten, wir aben es geschafft“, verkündete Herzog ohne genauer auf die finanzielle Situation einzugehen. Es wurden aber die Mittel aufgestellt, um in die Saison gehen zu können.