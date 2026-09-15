Sturm-Legenden: Nur dann gibt es eine Sternstunde!

Man schrieb den 27. Oktober 1999. Ein Tag, der in die Sturm-Geschichte eingegangen ist. Damals besiegte das Team von Ivica Osim in der Champions League Olympique Marseille in Graz sensationell mit 3:2. Es sollte bis heute Sturms einziger Sieg gegen ein französisches Team sein. Die magere Bilanz: ein Sieg, ein Remis und vier Niederlagen.