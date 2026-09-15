Sturm-Legenden: Nur dann gibt es eine Sternstunde!

Sturm startet Mittwoch (21 Uhr) daheim gegen Stade Rennes in die Ligaphase der Europa League. 1999 gelang der bislang einzige Europacupsieg gegen ein französisches Team. Die Legenden von damals trauen ihren Nachfolgern 27 Jahre später den zweiten Streich zu. Doch dafür muss das Team von Fabio Ingolitsch über sich hinauswachsen.
Man schrieb den 27. Oktober 1999. Ein Tag, der in die Sturm-Geschichte eingegangen ist. Damals besiegte das Team von Ivica Osim in der Champions League Olympique Marseille in Graz sensationell mit 3:2. Es sollte bis heute Sturms einziger Sieg gegen ein französisches Team sein. Die magere Bilanz: ein Sieg, ein Remis und vier Niederlagen.
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