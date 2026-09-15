Messi erhält Abschiedsspiel im Argentinien-Dress!

Fußball-Superstar Lionel Messi ist ein letztes Mal in ein Aufgebot von Argentiniens Nationalmannschaft berufen worden!
Der 39-Jährige hatte seine Nationalteam-Karriere zuletzt beendet, soll nun aber bei einem Heimspiel am 6. Oktober in Buenos Aires gegen Benin verabschiedet werden, wie Verbandspräsident Claudio Tapia auf Social Media bekannt gab.
Davor spielt der Vize-Weltmeister am 30. September in Cordoba gegen Bolivien und am 3. Oktober in Buenos Aires gegen Burkina Faso.
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