Was wir in 20 Jahren noch essen können

Was wächst bei Hitze und Dürre noch auf Österreichs Feldern? Neue Sorten, neue Kulturpflanzen und vor allem ein sparsamerer Umgang mit immer kostbarerem Wasser sollen die heimische Ernährung künftig klimafitter machen.
Was landet im Jahr 2045 auf unseren Tellern? Die gute Nachricht: Ganz fremd wird uns unser Essen wohl nicht vorkommen. Brot, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Getreide und Hülsenfrüchte sind auch dann Grundpfeiler unserer Ernährung. Doch hinter den vertrauten Lebensmitteln steckt dann womöglich eine völlig neue Generation von Pflanzen. Denn Klimaextreme und neue Schädlinge setzen die heimische Landwirtschaft zunehmend und immer extremer unter Druck.
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