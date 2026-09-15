So viele Kilometer reist Salzburg europäisch herum

Salzburg reist zum Europa-League-Start nach Sofia. Damit wartet der weiteste Flug in der Ligaphase gleich zum Auftakt. Trainer Danny Röhl weiß: „Es ist eine andere Aufgabe im Vergleich zur Liga.“
Nach einem 1:1 bei Ried in der Bundesliga zählt es am Donnerstag (18.45) für Salzburg in der Ligaphase der Europa League – bei Levski Sofia wartet „eine andere Aufgabe im Vergleich zur Liga“, wie es Trainer Danny Röhl ausdrückte. Denn mit den tief stehenden und kompakt verteidigenden Innviertlern taten sich die Mozartstädter sehr schwer, gingen außerdem leichtfertig mit ihren Chancen um. Mit dem Klub aus der bulgarischen Hauptstadt wartet aber der Tabellenführer seines Landes, der – wie Salzburg – in der bisherigen Meisterschaft noch ohne Niederlage da steht. „Sofia spielt eine sehr gute Saison“, hat sich der Salzburg-Coach informiert.
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