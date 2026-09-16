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Debatte um Dienstwagen

Die Polizei wäre fast mit dem Caddy herumgefahren

Niederösterreich
16.09.2026 05:00
Dieses KI-Bild wäre fast Wirklichkeit geworden: So oder so ähnlich hätte auch der neue ...
Dieses KI-Bild wäre fast Wirklichkeit geworden: So oder so ähnlich hätte auch der neue Standard-Streifenwagen der Polizei aussehen können.(Bild: Krone KREATIV/Volkswagen AG, KI-generiert)
Porträt von René Denk
Von René Denk

In der Debatte um abgezogene Dienstwagen und neue Luxuskarossen der Exekutive in Niederösterreich sickerten nun amüsante Details des Beschaffungsverfahrens aus dem Innenministerium durch. 

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Nach Kritik von Polizei-Insidern, die wegen der neuen, teureren Škoda Kodiaq einen deutlich spürbaren Abzug von Dienstautos in Niederösterreich orteten, betonte das Ministerium (BMI), dass man die bisherigen Standardstreifenfahrzeuge VW Touran und Škoda Octavia gar nicht mehr bestellen könne. Keineswegs seien die Kodiaq-Luxuskarossen – die „Krone“ berichtete – nach subjektiven Kriterien ausgewählt worden, sondern im Rahmen eines standardisierten Beschaffungsverfahrens, betonte man aus dem Innenministerium. Ein Detail, das nun aus der obersten Behörde durchsickerte: Ganz lange war im Beschaffungsverfahren auch der VW-Caddy mit „im Rennen“!

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Caddy hatte „Steher-Qualitäten“ für die Exekutive
Warum der Transporter, dessen Vorgänger die Post sehr gerne einsetzte, so lange als möglicher neuer Standard-Polizeiwagen neben dem Kodiaq bestehen konnte, sind eben genau seine „Lastenesel“-Eigenschaften. Denn nur wenige Autos konnten die Anforderungen eines großen Laderaums und hoher Nutzlast erfüllen. Die Ausstattung eines Streifenwagens, der für unterschiedliche Arten von Einsätzen Ausrüstung und Schutzausrüstung in großen Mengen mitführen muss, sprengte die Grenzen vieler Modelle.

Kritik und negative Bewertungen
Vor der „Zielgeraden“ im Bewerb, das neue Polizeiauto Österreichs zu werden, hagelte es gegen den Caddy dann auch Kritik von Personalvertretern. Und unter der Hand hörte man, was das denn für ein Bild für die Polizei mache und ob es nicht sogar destruktiv wäre, bei „schweren Jungs“ mit so einem Wagen vorzufahren – „lächerlich!“. Bei der Einsatztauglichkeit und anderen Kriterien dürfte sich der Škoda dann gegen den VW durchgesetzt haben. Wirtschaftlicher müsste aber der Caddy gewesen sein: Vergleicht man die Listenpreise, so ist er mehr als 10.000 Euro billiger.

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