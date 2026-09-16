Die Polizei wäre fast mit dem Caddy herumgefahren

Kritik und negative Bewertungen

Vor der „Zielgeraden“ im Bewerb, das neue Polizeiauto Österreichs zu werden, hagelte es gegen den Caddy dann auch Kritik von Personalvertretern. Und unter der Hand hörte man, was das denn für ein Bild für die Polizei mache und ob es nicht sogar destruktiv wäre, bei „schweren Jungs“ mit so einem Wagen vorzufahren – „lächerlich!“. Bei der Einsatztauglichkeit und anderen Kriterien dürfte sich der Škoda dann gegen den VW durchgesetzt haben. Wirtschaftlicher müsste aber der Caddy gewesen sein: Vergleicht man die Listenpreise, so ist er mehr als 10.000 Euro billiger.