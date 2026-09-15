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League Cup im Ticker

Liverpool gegen Tottenham Hotspur – ab 21 Uhr LIVE

Fußball International
15.09.2026 11:07
Liverpools Florian Wirtz
Liverpools Florian Wirtz(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritte Runde im englischen League Cup. Der FC Liverpool empfängt Tottenham, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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