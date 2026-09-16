Brutal! Mädchen-Bande schlug und filmte 13-Jährige

Nur schwer in Worte zu fassen ist ein der „Krone“ vorliegendes Video. Unter dem Vorwand, gemeinsam schwimmen gehen zu wollen, wird eine 13-Jährige an die Traun gelockt. Am Ufer angekommen, warten fünf minderjährige Burschen und zwei Mädchen auf sie. Ein Bursche hält ihr bereits eine Handykamera entgegen und filmt mit.