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Mutter ist verzweifelt

Brutal! Mädchen-Bande schlug und filmte 13-Jährige

Oberösterreich
16.09.2026 05:00
Die Mutter der 13-Jährigen kämpfte im Gespräch mit der „Krone“ mit den Tränen. Ihre Tochter ...
Die Mutter der 13-Jährigen kämpfte im Gespräch mit der „Krone“ mit den Tränen. Ihre Tochter wurde von einer Mädchen-Bande brutal geschlagen und dabei gefilmt.(Bild: Krone-Collage/MAZ, zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Ein Bursche hielt mit der Handykamera drauf, als zwei brutale Mädchen in Oberösterreich eine 13-Jährige verprügelten. Erst mit den Händen, dann mit dem Knie ins Gesicht. Das Video landete dann in den sozialen Medien – die Täter bleiben ungestraft. Die Mutter des Opfers ist verzweifelt.

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Nur schwer in Worte zu fassen ist ein der „Krone“ vorliegendes Video. Unter dem Vorwand, gemeinsam schwimmen gehen zu wollen, wird eine 13-Jährige an die Traun gelockt. Am Ufer angekommen, warten fünf minderjährige Burschen und zwei Mädchen auf sie. Ein Bursche hält ihr bereits eine Handykamera entgegen und filmt mit.

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