Brutal! Mädchen-Bande schlug und filmte 13-Jährige

Ein Bursche hielt mit der Handykamera drauf, als zwei brutale Mädchen in Oberösterreich eine 13-Jährige verprügelten. Erst mit den Händen, dann mit dem Knie ins Gesicht. Das Video landete dann in den sozialen Medien – die Täter bleiben ungestraft. Die Mutter des Opfers ist verzweifelt.
Nur schwer in Worte zu fassen ist ein der „Krone“ vorliegendes Video. Unter dem Vorwand, gemeinsam schwimmen gehen zu wollen, wird eine 13-Jährige an die Traun gelockt. Am Ufer angekommen, warten fünf minderjährige Burschen und zwei Mädchen auf sie. Ein Bursche hält ihr bereits eine Handykamera entgegen und filmt mit.
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