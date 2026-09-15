Super-Talent: Leistung statt ausgefallener Frisur

Start in die Europa League gegen Rennes! Mittendrin statt nur dabei ist heute Abend wieder Sturms Luca Weinhandl, der in den letzten Monaten einen Aufstieg der Sonderklasse hinlegte. Der 17-jährige Teenager ist am Boden geblieben, steht im Maturajahr. Ein langjähriger Weinhandl-Kenner über das Ausnahmetalent.