Super-Talent: Leistung statt ausgefallener Frisur

Start in die Europa League gegen Rennes! Mittendrin statt nur dabei ist heute Abend wieder Sturms Luca Weinhandl, der in den letzten Monaten einen Aufstieg der Sonderklasse hinlegte. Der 17-jährige Teenager ist am Boden geblieben, steht im Maturajahr. Ein langjähriger Weinhandl-Kenner über das Ausnahmetalent.
Debüt in der Bundesliga und im Europacup, Aufstieg zum Stammspieler bei Sturm, garniert mit dem U17-Vizeweltmeistertitel. Das alles binnen kurzer Zeit! Die Karrierekurve von Luca Weinhandl kannte in den vergangenen Monaten nur eine Richtung, nämlich steil bergauf! Und das als 17-jähriges Küken.
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