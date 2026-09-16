Schluss mit warm: Regen und Gewitter ziehen auf

Es kühlt deutlich ab

In Vorarlberg werden vor der Front noch rund 18 bis 22 Grad erreicht, danach kühlt es zunehmend ab. In Wien, Niederösterreich, dem Burgenland sowie im Südosten hält sich das freundliche Wetter deutlich länger. Hier scheint auch am Nachmittag noch häufig die Sonne, bevor die Kaltfront spätestens in der Nacht auf Donnerstag weiterzieht.