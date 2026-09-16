Schluss mit warm: Regen und Gewitter ziehen auf

Der Mittwoch startet in weiten Teilen Österreichs noch halbwegs freundlich. Doch von Westen zieht bereits eine Kaltfront herein, die im Tagesverlauf Regen, Gewitter und kräftigen Wind mitbringt.
Der Mittwoch beginnt vielerorts noch sonnig. Einzelne Nebelfelder lösen sich in der Früh rasch auf und vor allem im Osten und Südosten steht zunächst einem freundlichen Tag wenig im Weg. Im Westen machen sich hingegen schon am Vormittag die ersten dichten Wolken bemerkbar. In der Früh liegen die Temperaturen österreichweit zwischen fünf und 14 Grad.
Regenschauer am Nachmittag
Ab Mittag ändert sich das Wetter dann deutlich. Von Vorarlberg her breiten sich Regen und Regenschauer immer weiter Richtung Osten aus. Örtlich können auch Blitz und Donner dabei sein.
Es kühlt deutlich ab
In Vorarlberg werden vor der Front noch rund 18 bis 22 Grad erreicht, danach kühlt es zunehmend ab. In Wien, Niederösterreich, dem Burgenland sowie im Südosten hält sich das freundliche Wetter deutlich länger. Hier scheint auch am Nachmittag noch häufig die Sonne, bevor die Kaltfront spätestens in der Nacht auf Donnerstag weiterzieht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.