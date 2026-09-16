Kaum noch Gewissheiten in der SPÖ – außer einer

Worauf kann man sich überhaupt noch verlassen? Es sind viele Gewissheiten, die in den vergangenen Jahren verloren gingen. Wer hätte denn gedacht, dass einer wie Donald Trump einmal die Welt beinahe aus den Angeln heben könnte? Oder dass Russland wieder Europa bedrohen könnte? Dass die (sehr) Rechten gute Chancen haben, bald auch Frankreich, Deutschland und Österreich zu regieren? Und wer hätte hierzulande gedacht, dass eine jahrzehntelang so staatstragende, wichtige Partei wie die SPÖ, die sich mit der ÖVP ewig ein Duell um Platz 1 lieferte, auf Rang 3 zurückfallen könnte?