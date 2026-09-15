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MotoGP rollt an

Steirischer Motor-Herbst: Woodstock oder Abbrenner

MotoGP
15.09.2026 18:30
Wieviele Fans lockt der Österreich-GP heuer an?
Wieviele Fans lockt der Österreich-GP heuer an?(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Mit der MotoGP in Spielberg rollt das nächste sportliche Großereignis auf Österreich zu. Die Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft ab kommenden Freitag stehen diesmal unter speziellen Vorzeichen, die keiner noch so wirklich abschätzen kann. Wie stark ist die Zugkraft der besten Biker der Welt im Herbst? So sieht‘s der Tourismus-Experte.

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Kommen die Fans – oder kommen sie nicht? Und wie viele? Das ist in diesen Tagen im steirischen Spielberg die große Frage rund um das MotoGP-Wochenende. Mit der Show der besten Motorrad-Fahrer der Welt beschließt das österreichische „Woodstock“ des Motorsports, das heuer mit Motorsport-Events schon rund 400.000 Anhänger an den Ring lockte, die heurige Saison der Großereignisse. Aufgrund des neuen MotoGP-Termins im Herbst ein Stück weit im Blindflug. Weil man eben nicht genau weiß, wie und ob der Motorrad-Fan das „September-Festival“ auch so gerne annimmt.

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