Steirischer Motor-Herbst: Woodstock oder Abbrenner

Kommen die Fans – oder kommen sie nicht? Und wie viele? Das ist in diesen Tagen im steirischen Spielberg die große Frage rund um das MotoGP-Wochenende. Mit der Show der besten Motorrad-Fahrer der Welt beschließt das österreichische „Woodstock“ des Motorsports, das heuer mit Motorsport-Events schon rund 400.000 Anhänger an den Ring lockte, die heurige Saison der Großereignisse. Aufgrund des neuen MotoGP-Termins im Herbst ein Stück weit im Blindflug. Weil man eben nicht genau weiß, wie und ob der Motorrad-Fan das „September-Festival“ auch so gerne annimmt.