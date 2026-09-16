LIVE ab 21 Uhr: SK Sturm Graz gegen Stade Rennes

Ingolitsch hat aber in einer „klassischen und extrem mutigen französischen Mannschaft“ nicht nur vor ihm Respekt. „Sie haben viele gute Individualisten. Da will ich gar nicht anfangen, weil es unfair wäre, wenn ich nicht alle vollständig aufzähle“, meinte der Sturm-Coach. Rennes sei technisch und im Positionsspiel richtig gut und verfüge auch über die nötige Physis. „Es ist eine Top-Mannschaft aus einer Top-Fünf-Liga Europas, da gibt es kaum Schwachpunkte.“ Von vornherein geschlagen geben wolle man sich deshalb aber nicht. „Es gibt Momente, wo man sie erwischen kann, die muss man dann auch ausnutzen“, sagte Ingolitsch. Mit unangenehmem Spiel wolle man sie wegbringen von ihrer Ballbesitzgeschichte.