Diese Stars holte Campino in Wien auf die Bühne

„Anti-Nazi-Konzert“

Bevor die Überraschungsgäste auf die Bühne geholt wurden, wurde es noch einmal politisch: „Wer auf einem Toten-Hosen-Konzert ist, ist auf einem Anti-Nazi-Konzert – und das seit 1982“, stellte der Frontman klar und spielte damit auf das aktuelle Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt mit dem AfD-Triumph an.