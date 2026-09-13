Diese Stars holte Campino in Wien auf die Bühne

Mit diesen Überraschungsgästen haben die Fans der Toten Hosen in Wien wohl nicht gerechnet! Nachdem Campino mit altbekannten Ohrwürmern wie „Altes Fieber“ oder „Liebeslied“ einheizte, holte er plötzlich zwei Musikgrößen für ein Duett auf die Bühne. Das Publikum bebte ...
Die Toten Hosen spielten im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion ihre 39. und vielleicht letzte Show in Wien. 55.000 Konzert-Besucher feierten bei dem explosiven Konzert der Band.
„Auflösen“-Duett mit Minichmayr
Zum großen Finale des Konzerts holte Campino die heimische Schauspielgröße Birgit Minichmayr auf die Bühne. Gemeinsam mit der Band gab sie „Auflösen“ zum Besten. Doch bei einem Überraschungsgast sollte es nicht bleiben ...
„Sie ist eine Legende!“
„Sie ist eine grandiose Künstlerin, eine Legende“, kündigte Campino den Gast an, der mit ihm ein weiteres Duett singen sollte. „Leute, ich brauche nicht groß vorzustellen, wer hier vor Ihnen steht ... Hier ist die sensationelle Vicky Leandros!“
Vicky Leandros – „Ich liebe das Leben“
Zusammen mit Campino sang die 77-Jährige ihren 1975 veröffentlichten Titel „Ich liebe das Leben“. Leandros war zuvor nicht als Gast angekündigt worden. Die Verbindung zwischen der Schlagersängerin und den Toten Hosen besteht schon länger. Bereits vergangenen Winter haben sie gemeinsam an dem Song gearbeitet.
„Anti-Nazi-Konzert“
Bevor die Überraschungsgäste auf die Bühne geholt wurden, wurde es noch einmal politisch: „Wer auf einem Toten-Hosen-Konzert ist, ist auf einem Anti-Nazi-Konzert – und das seit 1982“, stellte der Frontman klar und spielte damit auf das aktuelle Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt mit dem AfD-Triumph an.
Nach dem Auftritt spekulieren die Fans: Kann das wirklich die letzte Wien-Show gewesen sein? In Graz haben die Hosen jedenfalls für Juni 2027 eine bereits ausverkaufte Show geplant.
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